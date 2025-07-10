В пещере Шульган-Таш сделали сенсационное открытие. Студенты исторического факультета МГУ нашли ранее неизвестные части рисунков эпохи палеолита.
Наскальная живопись сделана красками нежно-голубого и небесно-голубого цветов. Удивительное открытие совершили при разборке материалов раскопок предыдущих лет.
Обнаруженные материалы свидетельствуют о том, что в подземном святилище верхнего палеолита использовали краски нежно-голубого и небесно-голубого цветов примерно 15-19 тысяч лет назад. Обнаруженные материалы говорят о том, что палеолитические художники в Каповой пещере знали и использовали сложную рецептуру приготовления мягких, жидких и пастообразных составов довольно насыщенных голубых оттенков. Состав красок и возможные места происхождения сырья в МГУ планируют исследовать позже, после завершения разбора археологических находок.
Фото: МГУ.