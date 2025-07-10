В Уфе четыре женщины обвиняются в организации азартных игр

По информации прокуратуры республики, в 2023 году 42-летняя женщина организовала игры в покер в арендованном подвальном помещении на улице Менделеева. Для этого были установлены столы, разложили карты и фишки. Она привлекла еще троих женщин в качестве крупье. Вход на игры стоил от 1,5 до 10 тысяч рублей.