В Башкирии начался второй этап мониторинга зерна

Предприятия агропромышленного комплекса Башкортостана за первые шесть месяцев этого года продали на внешнем рынке около 112 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону. В числе стран, куда было отгружено башкирское зерно, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Германия, Индия, Казахстан, Швейцария. Поэтому к мониторингу нового урожая – пристальное внимание. Сейчас стартовал второй этап. Процесс исследований, который позволяет определить на соответствие стандартам качества, непростой.

Число падения – это важный показатель для определения качества пшеницы. Здесь проверяют не только на наличие влаги, но и на стекловидность зерна, что позволяет определить сорт.

Башкирское зерно очень ценится и за пределами страны. Пшеница проходит несколько этапов перед отправкой. Главный из них – анализ на выявление пестицидов.

Обязательный контроль за движением зерна на рынке осуществляется с 2022 года. Анализ за счет государства проводят специалисты Башкирской испытательной лаборатории. После окончания проверки выдаются специальные сертификаты качества. Затем продукция отправляется на импорт.