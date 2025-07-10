В Башкирии начался второй этап мониторинга зерна

Предприятия агропромышленного комплекса Башкортостана за первые шесть месяцев этого года продали на внешнем рынке около 112 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону. В числе стран, куда было отгружено башкирское зерно, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Германия, Индия, Казахстан, Швейцария. Поэтому к мониторингу нового урожая – пристальное внимание. Сейчас стартовал второй этап. Процесс исследований, который позволяет определить на соответствие стандартам качества, непростой.
Число падения – это важный показатель для определения качества пшеницы. Здесь проверяют не только на наличие влаги, но и на стекловидность зерна, что позволяет определить сорт.
Башкирское зерно очень ценится и за пределами страны. Пшеница проходит несколько этапов перед отправкой. Главный из них – анализ на выявление пестицидов.
Обязательный контроль за движением зерна на рынке осуществляется с 2022 года. Анализ за счет государства проводят специалисты Башкирской испытательной лаборатории. После окончания проверки выдаются специальные сертификаты качества. Затем продукция отправляется на импорт.
Строгий контроль качества является важным шагом на пути к обеспечению продовольственной безопасности и защите интересов покупателей.