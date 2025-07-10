В Башкирии мужчина упал с пятого этажа общежития

В Нефтекамске под окнами одного из жилых зданий обнаружили мужчину с серьезными травмами. Пострадавший был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Башинформу», инцидент произошел на пятом этаже общежития, расположенного на переулке Кувыкина. У мужчины были травмы, которые могли возникнуть в результате падения с высоты. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства происшествия.