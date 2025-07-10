В Уфе открылась выставка современного искусства «Выбор»

Архитектор Юлия Мусина и основатель мастерской-музея «Дом Карлссона» Максим Холодилин более 10 лет собирали работы художников и впервые показывают свои находки на выставке.

Выставка «Выбор» проходит в рамках биеннале частных коллекций Фонда поддержки и развития современного коллекционирования. Экспонаты отбирались при участии галереи «Мирас». Их можно посмотреть в ивент-холле пространства «Арт-квадрат». Выставка продлится с 10 до 24 июля.