Авиарейсы Уфа — Тобольск возобновятся с 17 июля

По информации пресс-службы уфимского аэропорта, время в пути составит 1,5 часа. Полеты будут выполняться дважды в неделю на современных реактивных самолетах Canadair (Bombardier) Regional Jet 200, вмещающих 50 пассажиров.

Вылет из Уфы по четвергам запланирован на 18:30, прибытие в Тобольск в 20:00. По воскресеньям — на 16:10 с Уфы и прибытием в 17:45. Времена указаны местные для каждого аэропорта.