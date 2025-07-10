В Уфе проходят учебно-тренировочные сборы дзюдоистов

В уфимском Дворце борьбы проходят учебно-тренировочные сборы по дзюдо для воспитанников клуба «Северные Амуры». На протяжении двух недель юные дзюдоисты оттачивают технику на татами, тренируются в бассейне, а также для них предусмотрена культурно-развлекательная программа.
У этих юных дзюдоистов спортивная карьера только начинается. Но здесь всё по-взрослому. Зарядка в 7 утра на стадионе, две тренировки на татами, в целом – строгий распорядок дня.
Здесь самым маленьким и, кажется, самым смелым ребятам по 5 лет. Первые сборы без родителей и телефонов. Но рядом опытные тренеры, которые подбодрят и отвлекут. Ребята тренируются под наставничеством мастера спорта международного класса по дзюдо Дмитрия Туко и мастера спорта по дзюдо Тимура Иксанова. Помимо схваток на татами, по выходным спортсмены ходят в бассейн, играют в футбол и участвуют в эстафетах по лёгкой атлетике. Также в рамках сбора ребята оттачивают основные броски для сдачи на жёлтый пояс.
Демьян Погребач пришел в дзюдо по стопам папы и дедушки. Выступал на соревнованиях спортсмен только один раз, но сумел пробиться в призы. Конечно, учебно-тренировочные сборы принесут дзюдоистам огромный опыт, который они смогут применять на различных стартах.
Новый сезон не за горами. А потому сейчас самое время тренироваться и готовиться к новым победам.