В Уфе проходят учебно-тренировочные сборы дзюдоистов

В уфимском Дворце борьбы проходят учебно-тренировочные сборы по дзюдо для воспитанников клуба «Северные Амуры». На протяжении двух недель юные дзюдоисты оттачивают технику на татами, тренируются в бассейне, а также для них предусмотрена культурно-развлекательная программа.

У этих юных дзюдоистов спортивная карьера только начинается. Но здесь всё по-взрослому. Зарядка в 7 утра на стадионе, две тренировки на татами, в целом – строгий распорядок дня.

Здесь самым маленьким и, кажется, самым смелым ребятам по 5 лет. Первые сборы без родителей и телефонов. Но рядом опытные тренеры, которые подбодрят и отвлекут. Ребята тренируются под наставничеством мастера спорта международного класса по дзюдо Дмитрия Туко и мастера спорта по дзюдо Тимура Иксанова. Помимо схваток на татами, по выходным спортсмены ходят в бассейн, играют в футбол и участвуют в эстафетах по лёгкой атлетике. Также в рамках сбора ребята оттачивают основные броски для сдачи на жёлтый пояс.

Летние сборы идут на повышение их физической подготовки, ну и отрабатываем технику. Потому что они еще маленькие ребята, соответственно, им надо и акробатику давать и показывать, и гимнастику, растяжку, стретчинг. Также технику бросков и борьбу в партере. Тимур Иксанов, мастер спорта России по дзюдо, вице-президент федерации самбо Республики Башкортостан

Демьян Погребач пришел в дзюдо по стопам папы и дедушки. Выступал на соревнованиях спортсмен только один раз, но сумел пробиться в призы. Конечно, учебно-тренировочные сборы принесут дзюдоистам огромный опыт, который они смогут применять на различных стартах.

Страх был, да, что я буду скучать по родителям, но и я очень скучаю, очень люблю их. Мама, привет, если ты это смотришь. Но очень классные сборы, правда, мне очень нравятся. Тренировки два раза в день. Сегодня как раз таки день борьбы, мы сегодня примерно 10 схваток будем бороться. Демьян Погребач, участник учебно-тренировочных сборов по дзюдо