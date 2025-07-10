В Уфе 13-летнего подростка поймали за рулем «ВАЗ-2107»

В Иглинском районе в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ остановили 13-летнего мальчика, который управлял автомобилем «ВАЗ-2107». Об этом сообщил глава Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.

В мае этого года подросток на питбайке в селе Охлебинино уже привлек внимание дорожной полиции. Тогда транспорт изъяли прямо со школьной площадки и отправили на штрафстоянку. Родители были привлечены к ответственности, а парня взяли на профилактический учет.

В этот раз его автомобиль также отправили на штрафстоянку. В отношении родителей снова составили документы для привлечения их к административной ответственности.

Мальчик объяснил, что сам накопил деньги и приобрёл автомобиль за 30 тысяч рублей.