В небе над Башкирией появится «Оленья Луна»

Как сообщили представители «Уфимского планетария», необычное название связывают с традициями индейцев. По их наблюдениям, именно в это время у самцов оленей начинают отрастать новые рога. Для жителей Сибири и Урала этот период традиционно считался важным маркером наступления середины лета.