В небе над Башкирией появится «Оленья Луна»

Жители Башкирии смогут стать свидетелями удивительного астрономического явления.
В ночь с 10 на 11 июля наступит полнолуние. При этом Луна окрасится в разные цвета — от нежного розового до насыщенного красного. Такая Луна получила название «Оленья».
Как сообщили представители «Уфимского планетария», необычное название связывают с традициями индейцев. По их наблюдениям, именно в это время у самцов оленей начинают отрастать новые рога. Для жителей Сибири и Урала этот период традиционно считался важным маркером наступления середины лета.
Фото: bashinform.ru