В Башкирии в гараже нашли змею

Как сообщили в Госкомитете по ЧС, в службу спасения обратился мужчина. Он рассказал, что в погребе гаража заметил змею. На место оперативно прибыли специалисты. Они бережно поймали змею и отнесли подальше от людей в естественную среду обитания.