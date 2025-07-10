В Башкирии в гараже нашли змею

В Кумертау помощь спасателей потребовалась горожанам, которые нашли в своём гараже настоящую змею.
Как сообщили в Госкомитете по ЧС, в службу спасения обратился мужчина. Он рассказал, что в погребе гаража заметил змею. На место оперативно прибыли специалисты. Они бережно поймали змею и отнесли подальше от людей в естественную среду обитания.
Летом змеи активны особенно в жаркие и засушливые дни. Они могут заползать в подвалы, сараи, погреба и даже дома в поисках прохлады или убежища.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.