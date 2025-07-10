В Башкирии поймали подростков-угонщиков

51-летний местный житель сообщил, что в ночь с 7 на 8 июля его автомобиль ВАЗ-2114 пропал со стоянки. Выйти на след похитителей оказалось просто. Злоумышленниками оказались два подростка 14 и 15 лет. Ребята рассказали, что украли авто, чтобы покататься. При этом они пытались вскрыть ещё две машины, но поддалась им только одна.