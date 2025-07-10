Глава Башкирии рассказал подробности строительства мечети «Ар-Рахим»

Мы двигаемся сверху вниз. Сделали минареты, практически завершили купол. Продумали крышу, чтобы потом, когда начнём активно эксплуатировать мечеть, не было вопросов с дождем, снегом. Определились, какой будет фасад, закупили материал. В августе приступим к облицовке, а в следующем году займёмся благоустройством. Вообще здесь приходится делать очень много вещей, которые внешне, может быть, не видны. К зиме мы полностью закупорим здание, запустим сюда тепло. И можно будет начинать думать о внутреннем убранстве. Пока сложно сказать, сколько оно займёт времени. Потому что мечеть огромная – потребуется серьезное финансирование и большой объём физической работы. Самое главное, что мы возобновили стройку. Работы останавливать не будем. С помощью Всевышнего доведём всё до конца. И у нас будет одна из лучших мечетей в России.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан