Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства мечети «Ар-Рахим»

Монтаж трёх уровней кровли соборной мечети «Ар-Рахим» закончен, практически завершены и работы по куполу. На строящемся объекте побывал сегодня Глава Башкортостана. Радий Хабиров ознакомился с ходом работ и обсудил дальнейший план действий.

Работы по всем четырем минаретам завершены. Их облицевали привезённым из Греции мрамором. Также строители смонтировали мозаику. Кровля тоже готова. Она будет эксплуатируемой и тёплой, а значит, снег на ней не будет задерживаться. О ходе монтажных и отделочных работ на объекте рассказали Главе Башкортостана.

Главе республики показали варианты крупноформатного керамогранита, которым будет облицован основной фасад здания мечети «Ар-Рахим». Также на объекте приступили к монтажу новых светопрозрачных конструкций. Прежние окна и стеклопакеты пришли в негодность, необходимо их менять.

Соборную мечеть «Ар-Рахим» в Уфе начали возводить еще в 2006 году. Строительство велось разными инвесторами с переменным успехом и большими перерывами. В сентябре 2023-го глава региона провел совещание по вопросам возобновления работ. После этого специалисты провели комплексное обследование объекта, оценили его состояние, а в апреле 2024-го строительство возобновили.

После завершения облицовки фасада строители приступят к благоустройству вокруг здания. Радию Хабирову показали, какими материалами предстоит выложить лестницы, ведущие к мечети.