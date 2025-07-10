В Башкирии в ДТП погибла 69-летняя пассажирка

Сегодня днем, 10 июля, в Караидельском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщили в региональном ГАИ.

По предварительным данным, на 115 км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка 52-летний житель Красноярского края, управлявший автомобилем «Хавал», допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 69-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водителю, его 47-летней супруге и 14-летнему сыну потребовалась медицинская помощь

На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности уточняются.