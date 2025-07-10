В Башкирии должник по алиментам прятался за холодильником

В Калтасинском районе судебные приставы нашли должника по алиментам за холодильником. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчина не заботился о сыне и дочери, а также не выплачивал алименты. Он задолжал детям 600 тысяч рублей. При этом мужчина нигде не работал. Его привлекли к уголовной ответственности, но в суд сельчанин не явился. Тогда судебные приставы применили принудительный привод. Они пришли по месту жительства мужчины, где их встретила сожительница, которая сообщила, что он ушёл на рыбалку. Однако приставы решили осмотреть квартиру и нашли нерадивого отца за холодильником.
За воспрепятствование законной деятельности должностного лица судебные приставы составили в отношении сожителей протоколы. Мужчину в наручниках доставили в суд. По приговору судьи за неуплату алиментов ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.