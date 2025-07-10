В Башкирии должник по алиментам прятался за холодильником

Мужчина не заботился о сыне и дочери, а также не выплачивал алименты. Он задолжал детям 600 тысяч рублей. При этом мужчина нигде не работал. Его привлекли к уголовной ответственности, но в суд сельчанин не явился. Тогда судебные приставы применили принудительный привод. Они пришли по месту жительства мужчины, где их встретила сожительница, которая сообщила, что он ушёл на рыбалку. Однако приставы решили осмотреть квартиру и нашли нерадивого отца за холодильником.