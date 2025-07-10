В Башкирии построят логистический комплекс

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Совещание провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот получил проект создания в Уфимском районе логистического комплекса для хранения и распределения плодоовощной продукции за 600 миллионов рублей.