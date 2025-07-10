В Башкирии построят логистический комплекс

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Совещание провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот получил проект создания в Уфимском районе логистического комплекса для хранения и распределения плодоовощной продукции за 600 миллионов рублей.
Новую линию по производству хлебобулочных и кондитерских изделий с созданием 30 рабочих мест запустит компания «Сирена». Инвестиции составят 125 млн рублей. Поддержку также получили проекты по переработке крупногабаритных отходов после демонтажа зданий и сооружений, строительство гостиничного комплекса в селе Инзер Белорецкого района.