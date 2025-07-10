В Уфе стартовали всероссийские соревнования по гребному слалому

Уфимский комплекс гребного слалома впервые принял сразу два крупных старта. В соревнованиях всероссийского уровня участвуют спортсмены не старше 17 лет из 19 регионов страны, а также из Казахстана. Юниоров приветствовал Глава Башкортостана. На церемонии открытия Радий Хабиров положил начало новой традиции.
Два соревнования всероссийского масштаба одновременно открыли на новом гребном канале в Уфе. Теперь здесь появилась и первая традиция. Никите Мазанову 11. Он готовится выступить на своих первых крупных стартах. На его каяке закрепили наклейки со словами поддержки от почётных гостей.
Всероссийские соревнования «Юность России» объединяют спортсменов в возрасте до 15 лет, а в Первенстве страны по гребному слалому принимают участие атлеты не старше 17-ти. Это более 400 юных гребцов из 19 регионов. Гостями мероприятия стали представители Республики Казахстан. Перед стартом состоялся парад участников, который открыла Полина Симонова из Башкортостана.
Комплекс сооружений гребного слалома открыли в октябре прошлого года. Он уже получил восторженные отзывы на международных соревнованиях. В следующем году стартует строительство второй очереди.
Для местных спортсменов комплекс подарил возможность не выезжать на сборы, а тренироваться прямо на месте будущих соревнований. Всё больше детей открывают для себя этот вид спорта. Растёт и конкуренция: лучшие спортсмены получают шанс попасть на крупные старты, а также новое снаряжение от руководства республики.
В ближайшие дни спортсмены покажут свои навыки в индивидуальных гонках. В субботу стартуют командные соревнования. А в воскресенье пройдут финалы в программе экстрим-слалом.