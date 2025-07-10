В Уфе стартовали всероссийские соревнования по гребному слалому

Уфимский комплекс гребного слалома впервые принял сразу два крупных старта. В соревнованиях всероссийского уровня участвуют спортсмены не старше 17 лет из 19 регионов страны, а также из Казахстана. Юниоров приветствовал Глава Башкортостана. На церемонии открытия Радий Хабиров положил начало новой традиции.

Два соревнования всероссийского масштаба одновременно открыли на новом гребном канале в Уфе. Теперь здесь появилась и первая традиция. Никите Мазанову 11. Он готовится выступить на своих первых крупных стартах. На его каяке закрепили наклейки со словами поддержки от почётных гостей.

Я буду с этой лодкой тренироваться каждый день и на соревнованиях. С наклейками я буду еще лучше ходить, потому что в этих наклейках будет душа этих людей важных.

Никита Мазанов, участник соревнований

Всероссийские соревнования «Юность России» объединяют спортсменов в возрасте до 15 лет, а в Первенстве страны по гребному слалому принимают участие атлеты не старше 17-ти. Это более 400 юных гребцов из 19 регионов. Гостями мероприятия стали представители Республики Казахстан. Перед стартом состоялся парад участников, который открыла Полина Симонова из Башкортостана.

Я в первый раз вышла на Россию, буду завтра участвовать в каяке. Волнительно. Я хочу попасть хотя бы в десятку, чтобы пройти дальше в свой уровень.

Анна Мензеленцева, участница соревнований
Фото №1 - В Уфе стартовали всероссийские соревнования по гребному слалому

Комплекс сооружений гребного слалома открыли в октябре прошлого года. Он уже получил восторженные отзывы на международных соревнованиях. В следующем году стартует строительство второй очереди.

Вот мы сейчас с президентом федерации обсудили, я ему сказал: у нас еще должок есть. Мы уже в бюджете федеральном сидим. Мы еще должны построить тренерскую, административный спортивный корпус, где будет и зал, и тренажерная, и тренерская. Поэтому в следующем году начнем строить здесь. Я очень доволен, здесь место оживили мы серьезно. Здесь были заросли какие-то, сейчас здесь хорошо, вон сколько народу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для местных спортсменов комплекс подарил возможность не выезжать на сборы, а тренироваться прямо на месте будущих соревнований. Всё больше детей открывают для себя этот вид спорта. Растёт и конкуренция: лучшие спортсмены получают шанс попасть на крупные старты, а также новое снаряжение от руководства республики.

У нас действительно появились новые лодки, весла, спасательные жилеты новые. Это очень радует детей. И, соответственно, мы же выдаем это снаряжение тем ребяткам, которые показывают лучшие результаты, а не всем подряд. Поэтому заниматься, показывать результаты нацелены все дети.

Валентина Егорова, старший тренер сборной Республики Башкортостан по гребному слалому

В ближайшие дни спортсмены покажут свои навыки в индивидуальных гонках. В субботу стартуют командные соревнования. А в воскресенье пройдут финалы в программе экстрим-слалом.

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