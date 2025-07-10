В Уфе стартовали всероссийские соревнования по гребному слалому

Вот мы сейчас с президентом федерации обсудили, я ему сказал: у нас еще должок есть. Мы уже в бюджете федеральном сидим. Мы еще должны построить тренерскую, административный спортивный корпус, где будет и зал, и тренажерная, и тренерская. Поэтому в следующем году начнем строить здесь. Я очень доволен, здесь место оживили мы серьезно. Здесь были заросли какие-то, сейчас здесь хорошо, вон сколько народу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан