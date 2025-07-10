С начала лета в Башкирии утонули 14 человек

С начала лета в Башкортостане утонули 14 человек, из них 2 ребенка. Случаи зафиксировали в Абзелиловском и Гафурийском районах. Для недопущения происшествий на воде спасатели Госкомитета республики по ЧС совместно с Управлением гражданской защиты Уфы и административных комиссий проводят профилактические рейды в запрещенных для купания местах.
Три девушки и пятилетний ребенок переплывали на сап-досках с левого берега реки Белой на правый. Не справившись с управлением, их унесло течением под технологический мост. Дежурившие спасатели вытащили тонувших из воды на катер, перевезли на правый берег. Ежедневно отдыхающих предупреждают об опасности, и в очередной раз опасения оказались не напрасны.
С начала купального сезона сотрудники Госкомитета по ЧС Башкортостана и Управления гражданской защиты Уфы регулярно патрулируют оборудованные и необорудованные места. И в столице республики люди зачастую выбирают не предназначенные для купания площадки, хотя до популярного уфимского пляжа «Солнечный» рукой подать.
Во время рейда отдыхающим объясняют правила поведения на воде, специалисты Учебно-методического центра Госкомитета по ЧС показали им, как надевать спецжилет, пользоваться спасательным кругом и концом Александрова. А самые маленькие смогли принять участие в занимательной викторине. И, как говорится, устами младенца глаголит истина, однако многие не соблюдают правила безопасности.
Поэтому напоминаем. Пренебрежение правилами поведения на воде может стоить жизни. Течение не прощает ошибок! Помните об этом, выбирая маршрут. Держитесь подальше от мостов, гидротехнических сооружений, причалов и мест, где курсируют суда. Ведь за легкомыслие платить приходится самой большой ценностью — жизнью.