С начала лета в Башкирии утонули 14 человек

С начала лета в Башкортостане утонули 14 человек, из них 2 ребенка. Случаи зафиксировали в Абзелиловском и Гафурийском районах. Для недопущения происшествий на воде спасатели Госкомитета республики по ЧС совместно с Управлением гражданской защиты Уфы и административных комиссий проводят профилактические рейды в запрещенных для купания местах.

Три девушки и пятилетний ребенок переплывали на сап-досках с левого берега реки Белой на правый. Не справившись с управлением, их унесло течением под технологический мост. Дежурившие спасатели вытащили тонувших из воды на катер, перевезли на правый берег. Ежедневно отдыхающих предупреждают об опасности, и в очередной раз опасения оказались не напрасны.

С начала купального сезона сотрудники Госкомитета по ЧС Башкортостана и Управления гражданской защиты Уфы регулярно патрулируют оборудованные и необорудованные места. И в столице республики люди зачастую выбирают не предназначенные для купания площадки, хотя до популярного уфимского пляжа «Солнечный» рукой подать.

Во время рейда отдыхающим объясняют правила поведения на воде, специалисты Учебно-методического центра Госкомитета по ЧС показали им, как надевать спецжилет, пользоваться спасательным кругом и концом Александрова. А самые маленькие смогли принять участие в занимательной викторине. И, как говорится, устами младенца глаголит истина, однако многие не соблюдают правила безопасности.