Внук фронтовика из Башкирии продолжает дело своего деда на СВО

В очередной краткосрочный отпуск вернулся участник специальной военной операции — 44-летний военнослужащий с позывным «Худой» из Белокатайского района.

Боец родился в селе Емаши, где после окончания местной школы поступил в СПТУ в селе Новобелокатай, получив профессию водителя. Проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках в Ивановской области, во время которой совершил пять прыжков с парашютом. После демобилизации «Худой» работал водителем в родном колхозе, а затем на мясокомбинате в Емашах. Своей опорой мужчина считает семью: вместе с супругой они воспитывают троих сыновей.

Осенью 2023 года Дмитрий Валерьевич подписал контракт с Минобороны России для участия в боевых действиях. Сейчас он служит на Донецком направлении. Сначала «Худой» занимался доставкой боеприпасов на передовую, а теперь его задача — эвакуация раненых и обеспечение бойцов продовольствием и необходимыми припасами.

За проявленный героизм в боях Дмитрий был награждён медалями «За отвагу», «За доблесть» и «Боевые отличия».

Вдохновением для него служит дед, Николай Васильевич Редреев, фронтовой шофёр, который стойко преодолевал тяжёлые испытания Великой Отечественной войны. Гордость за ветерана лишь усилила желание Дмитрия быть достойным его наследия.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).