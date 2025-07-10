В Башкирии возможны перебои с интернетом

Жителей Башкортостана предупреждают о возможных перебоях в работе интернета. Снижение скорости или временное отключение производится в целях безопасности на время угроз атак БПЛА. Такие меры организуются в разных регионах страны. При этом власти напоминают, что, временно оставаясь без интернета, можно всё равно не терять связь.

По-прежнему доступны СМС-сообщения или те же голосовые звонки. Что касается оплаты через смартфон по NFC, здесь подключение телефона к интернету не играет роли. Ну и на всякий случай лучше всё-таки иметь при себе запас наличных, чтобы не быть застигнутым врасплох.

Также можно заранее скачать на телефон карты навигационных приложений для ориентации в них в режиме оффлайн. Спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС работают независимо от мобильной сети. То же, собственно, касается и разных развлечений, например, загрузки книг, игр, музыки. В любом случае власти напоминают, что все ограничения — краткосрочные.