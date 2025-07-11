Общественная палата Башкирии подвела итоги работы за полгода

Общественная палата Башкортостана подвела итоги первого полугодия текущего года. Расширенное заседание состоялось на базе визит-центра «Тура-хан» в Чишминском районе.
За отчётный период члены палаты успешно завершили серии обучающих конференций и круглых столов по профилактике мошенничества, а также провели активную работу с обращениями граждан. Особое внимание было уделено мониторингу детских лагерей, состоянию дорог, площадок для сбора отходов, детских и спортивных объектов.
Было отмечено, что благодаря общественному контролю удалось не только выявить проблемы, но и добиться от местных властей их устранения.