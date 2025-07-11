В Уфе проходит чемпионат по легкой атлетике

Лучшие легкоатлеты Башкортостана поборолись за медали в Уфе. В центре спортивной подготовки Римы Баталовой стартовал чемпионат республики. Более 300 спортсменов на нем представят сразу несколько дисциплин легкой атлетики. Это бег на короткие дистанции, барьерный бег, метание копья, толкание ядра, прыжки в длину и высоту.

Соревнования стартовали с торжественной церемонии. Они продлились два дня. Победители чемпионата получили не только медали, но и возможность попасть на чемпионат и первенство России. Они состоятся уже в конце июля. Также по итогам года четыре лучших спортсмена примут участие в матчевой встрече союзных государств России и Республики Беларусь.