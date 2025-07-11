Врачи Уфы удалили у женщины крупную миому

Команда врачей городской клинической больницы Демского района в Уфе пришла на помощь пациентке с гигантской миомой.
42-летняя женщина долгое время чувствовала ухудшение здоровья, но не обращалась за медицинской помощью, так как боялась, что врачи удалят матку. Миома, тем временем, достигла гигантских размеров – 45х38 см.
В таких ситуациях специалисты действительно рекомендуют удалять матку, чтобы избежать кровотечения во время операции. Однако команда уфимских врачей применила современную методику – временную окклюзию внутренней подвздошной артерии. Этот метод позволяет значительно снизить риск кровотечения во время операции и, как следствие, дает возможность выполнить органосохраняющую операцию, которая планирует беременность в будущем.