Врачи Уфы удалили у женщины крупную миому

Команда врачей городской клинической больницы Демского района в Уфе пришла на помощь пациентке с гигантской миомой.

Фото №1 - Врачи Уфы удалили у женщины крупную миому

42-летняя женщина долгое время чувствовала ухудшение здоровья, но не обращалась за медицинской помощью, так как боялась, что врачи удалят матку. Миома, тем временем, достигла гигантских размеров – 45х38 см.

В таких ситуациях специалисты действительно рекомендуют удалять матку, чтобы избежать кровотечения во время операции. Однако команда уфимских врачей применила современную методику – временную окклюзию внутренней подвздошной артерии. Этот метод позволяет значительно снизить риск кровотечения во время операции и, как следствие, дает возможность выполнить органосохраняющую операцию, которая планирует беременность в будущем.

Благодаря профессионализму врачей и применению передовых технологий, пациентке была успешно проведена миомэктомия (удаление узла миомы) с сохранением матки. Этот случай демонстрирует, что даже в сложных ситуациях, благодаря современным медицинским возможностям и опыту врачей, можно найти оптимальное решение для сохранения репродуктивного здоровья женщины.

представители городской клинической больницы Демского района 
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