Врачи Уфы удалили у женщины крупную миому

В таких ситуациях специалисты действительно рекомендуют удалять матку, чтобы избежать кровотечения во время операции. Однако команда уфимских врачей применила современную методику – временную окклюзию внутренней подвздошной артерии. Этот метод позволяет значительно снизить риск кровотечения во время операции и, как следствие, дает возможность выполнить органосохраняющую операцию, которая планирует беременность в будущем.