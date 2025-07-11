Жителя Башкирии осудят за гибель новорожденного сына

В Октябрьском перед судом предстанет мужчина за причинение смерти по неосторожности своему новорожденному сыну. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным ведомства, в мае этого года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обвиняемый подошел к кроватке ребенка с тлеющей сигаретой в руке. Тлеющая часть окурка попала на воздушный шар. Это вызвало возгорание постельных принадлежностей и одежды малыша.

В результате младенец получил термические ожоги головы, шеи, рук и левого бедра. От полученных травм ребенок скончался в реанимационном отделении.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передано в Октябрьский городской суд для дальнейшего рассмотрения.