Стала известна причина возгорания внедорожника в центре Уфы

По данным региональной Госавтоинспекции, сегодня утром в Кировском районе на Верхнеторговой площади водитель «Land Rover» повредил забор при въезде на территорию торгового центра «Гостиный двор». После этого он припарковал свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Некоторое время спустя в экстренные службы поступило сообщение о том, что внедорожник загорелся.