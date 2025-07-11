Стала известна причина возгорания внедорожника в центре Уфы

Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент со сгоревшим автомобилем в Уфе.
По данным региональной Госавтоинспекции, сегодня утром в Кировском районе на Верхнеторговой площади водитель «Land Rover» повредил забор при въезде на территорию торгового центра «Гостиный двор». После этого он припарковал свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Некоторое время спустя в экстренные службы поступило сообщение о том, что внедорожник загорелся.
Вскоре сотрудники полиции задержали водителя. Им оказался 37-летний житель Уфы, лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит административная ответственность за вождение без удостоверения.
Пожарные оперативно потушили возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время проводится расследование.
Фото: ГАИ РБ.