В Уфе бойцов полка «Башкортостан» проводили на СВО после отпуска

В Уфе состоялась торжественная отправка военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан» в зону проведения специальной военной операции. Сегодня туда после отпуска направились контрактники – бойцы одного из самых боеспособных подразделений региона.

Провожать военнослужащих пришли родные и близкие. Поддержать бойцов прибыли и официальные лица республики. Вице-премьер Ирек Сагитов отметил, что полк «Башкортостан» – гордость республики. Его бойцы награждены за мужество и самоотверженность, а двое из них удостоены звания Героя России.