В Уфе открылась выставка «Древний Туркестан и наследие Ясави»

Между Башкортостаном и Казахстаном открыт новый вектор сотрудничества. 10 июля в Национальном музее Республики Башкортостан состоялось открытие выставки «Древний Туркестан и наследие Ясави», подготовленной совместно с музеем-заповедником «Азрет Султан» из Туркестана. В рамках мероприятия стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры и музейного дела. Экспозиция включает множество артефактов: элементы мавзолея Ясави, редкие рукописи, предметы быта и архитектурные фрагменты, впервые представленные в России.

За свою многовековую историю Туркестан стал символом братства тюркских народов. Именно там из поколения в поколение передавались древние знания, традиции и ценности. Духовная столица Казахстана продолжает играть ключевую роль в развитии искусства и науки региона.

На выставке представлено более 200 подлинных экспонатов из Туркестана. Это архитектурные элементы мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, редкие рукописи, предметы быта, а также находки из курганов и городищ на территории Туркестанского оазиса. Многие из этих артефактов впервые представлены в России и имеют большую историческую и культурную ценность.

Ходжа Ахмед Ясави – основатель тюркского суфизма. Благодаря его трудам и учению ислам объединился с национальными традициями, создал прочное духовное и культурное наследие, которое повлияло на развитие искусства от Центральной Азии до Поволжья и Урала.

Подписание меморандума между Казахстаном и Башкортостаном закрепило договорённость о сотрудничестве в сфере музейной и научной деятельности. Выставка «Древний Туркестан и наследие Ясави» стала первым шагом в этом направлении. Её задача – показать общее культурное наследие тюркских народов, наладить профессиональные связи между музеями и открыть путь к новым совместным проектам.