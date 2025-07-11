В Уфе водителя «Cadillac» привлекли к ответственности за нарушения ПДД

В соцсетях появилась информация, указывающая на возможные административные правонарушения. Инспекторам ГАИ удалось установить личность водителя. Им оказался 26-летний мужчина, перевозивший пассажира с нарушением ПДД.

В результате на него составили протокол по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ. Кроме того, обнаружили и другие нарушения, включая отсутствие ремня безопасности и тонировку, за что автолюбитель также привлечен к ответственности.