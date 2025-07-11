В Башкирии ужесточили наказание мужчине, который стрелял в знакомого

Мировой суд по Мечетлинскому району признал виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия ранее судимого 34-летнего местного жителя. Его приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты ежемесячно.

Суд установил, что в марте 2024 года вечером между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил несколько раз из травматического пистолета в потерпевшего. Тот обратился в полицию, в результате его здоровью причинен легкий вред.