В Башкирии педработники смогут отдыхать в санаториях

Право отдохнуть в санаториях и здравницах региона имеют педагогические работники, работающие в государственных образовательных учреждениях не менее трех лет. Кроме того, стаж в сфере образования у них должен быть не менее десяти лет. Заявление и документы для оформления сертификата педагоги могут подавать непосредственно в свои образовательные организации по основному месту работы. Выдавать сертификаты уполномочен Институт развития образования Республики Башкортостан. Ответственным за обеспечение путевками назначено минпросвещения республики.