Девушку из Уфы обманул известный корейский айдол

Скромной учительнице из Башкирии в запрещённой социальной сети написал якобы популярный айдол Бэкхён из корейской группы ЕХО. Девушка оказалась ярой фанаткой исполнителя и с радостью ответила артисту. Между ними завязалась дружеская беседа. Айдол рассказал, что хочет больше общаться с фанатами из разных стран и пообещал отправить поклоннице подарок: золотое украшение, дорогостоящий телефон и наушники. Вскоре девушке написали из «курьерской службы» и попросили заплатить таможенные сборы в размере 250 тысяч рублей. Несмотря на скромную учительскую зарплату, фанатка смогла найти и перевести нужную сумму. После «курьерская служба» сообщила, что посылка задерживается и необходимо перечислить ещё 53 тысячи рублей. Банк заблокировал операцию, однако фанатка перевела деньги меньшими суммами с нескольких счетов.