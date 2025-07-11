В Башкирии пьяный пассажир пытался открыть дверь самолета в воздухе

Уфимский районный суд вынес приговор в отношении авиадебошира, который предпринял попытку покинуть самолет, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По данным объединенной пресс-службы судов республики, инцидент произошел в марте этого года на рейсе Уфа — Пхукет. Во время полета мужчина встал со своего посадочного места и начал бесцельно передвигаться по салону, при этом выражаясь нецензурной лексикой в адрес других пассажиров и членов экипажа, тем самым причинив им моральный вред.

Продолжая свои преступные действия, подсудимый попытался открыть дверь самолета, требуя посадить воздушное судно в аэропорту другой страны. Нарушителя удалось успокоить благодаря вмешательству бортпроводников и других пассажиров, которые ограничили его передвижения и усадили в буфетно-кухонной зоне.