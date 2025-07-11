Радий Хабиров встретился с финалистами программы «Время Героев»

Глава Башкортостана встретился с финалистами второго потока федеральной программы «Время Героев». Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и направлен на обучение участников СВО современным методам управления и личностному росту.
В дальнейшем им предложат работу в органах государственной власти и в крупных госкомпаниях. Всего на второй поток было подано более 20 тысяч заявок, из которых отобрали 85 человек. Участниками федеральной программы «Время Героев» от Башкортостана стали Денис Камалетдинов, Илья Миронов, Денис Худяков и Герой России Денис Чернавин, наставником которого стал Радий Хабиров.
На встрече с участниками проекта глава республики поздравил военнослужащих с включением в кадровую программу и обсудил планы их дальнейшей работы.