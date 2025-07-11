Радий Хабиров встретился с финалистами программы «Время Героев»

В дальнейшем им предложат работу в органах государственной власти и в крупных госкомпаниях. Всего на второй поток было подано более 20 тысяч заявок, из которых отобрали 85 человек. Участниками федеральной программы «Время Героев» от Башкортостана стали Денис Камалетдинов, Илья Миронов, Денис Худяков и Герой России Денис Чернавин, наставником которого стал Радий Хабиров.