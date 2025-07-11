В Стерлитамаке мужчина расстрелял курьера из травматического пистолета

До 5 лет лишения свободы грозит жителю Стерлитамака, который средь бела дня из пистолета расстрелял курьера. Конфликт произошел из-за того, что автомобилисту не понравился доставщик еды, ехавший по дороге общего пользования. Он вначале подрезал его, а после начал нецензурно выражаться. На этом инцидент не закончился. Злоумышленник достал травматическое оружие и произвел несколько выстрелов в своего оппонента. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело.

Эти кадры из Стерлитамака сейчас досконально изучают полицейские. На них запечатлен момент преступления. Грозный мужчина с травматическим пистолетом в руках уже произвел несколько выстрелов в своего оппонента, но продолжает ему угрожать.

Снимает все на видео курьер Никита, который доставлял еду. Рассказывает, что двигался по дороге, как вдруг его подрезал мужчина на иномарке и начал нецензурно выражаться. После короткой словесной перепалки он выхватил оружие и произвел два выстрела фактически в упор. Одна пуля прошла вскользь, вторая попала в спину. Тогда Никита был вынужден применить перцовый баллончик, что еще больше раззадорило автомобилиста.

Никита рассказывает, что пытался успокоить мужчину, но тщетно. Тот якобы изначально был настроен агрессивно. Слова курьера подтверждает очевидец Андрей Афанасьев. Его офис находится на первом этаже, и всю картину он наблюдал прямо из окна.

Успокоить мужчину с пистолетом, который стрелял средь бела дня в центре города, смогли лишь сотрудники Росгвардии. А подоспевшие полицейские задержали злоумышленника. Правоохранителями было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы. Кроме того, полицейские должны установить, было ли разрешение на ношение оружия у стрелка.

Сейчас Никита на больничном, залечивает раны. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать и установить тяжесть полученных травм.