В Уфе 99-летнему ветерану провели операцию на сердце

В Уфе 99-летний ветеран Великой Отечественной войны перенёс операцию на сердце. Лечение провели врачи больницы №21.
Николай К. попал в медицинское учреждение 29 июня с жалобами на сильные давящие боли за грудиной, одышку и слабость. Врачи диагностировали у пациента крупноочаговый передний инфаркт миокарда. Было принято решение провести транслюминальную баллонную ангиопластику со стентированием передней межжелудочковой артерии. Эта процедура позволяет восстановить кровоток к сердцу.
Несколько дней пациент провел в отделении анестезиологии и реанимации, после его перевели в кардиологическое отделение для дальнейшего обследования и лечения. Ветерана выписали сегодня, 11 июля, в удовлетворительном состоянии.
Фото: больница №21.