В Уфе 99-летнему ветерану провели операцию на сердце

Николай К. попал в медицинское учреждение 29 июня с жалобами на сильные давящие боли за грудиной, одышку и слабость. Врачи диагностировали у пациента крупноочаговый передний инфаркт миокарда. Было принято решение провести транслюминальную баллонную ангиопластику со стентированием передней межжелудочковой артерии. Эта процедура позволяет восстановить кровоток к сердцу.