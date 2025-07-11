В Башкирии стартовало первенство по большому теннису

В Уфе стартовало
командное первенство Башкортостана по большому теннису. Оно проходит на корте центра
спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Соревнования такого формата в
республике проводятся впервые.
Их цель – дать
возможность спортсменам получить несгорающие очки рейтинга вне зависимости от
календаря российского теннисного тура. Участие в турнире принимают семь команд
мальчиков и восемь команд девочек.
Командное
первенство – это для меня в первый раз, я еще ни разу не играла. С ней буду
первый раз играть, первый опыт. Это командное первенство, и мы хотим занять
какое-то призовое место, чтобы получить побольше очков и идти дальше.Дарья Батяйкина, участница соревнований
В
одиночном надо больше трудиться. А вот в командном два партнера, и больше надо
трудиться и за себя, и за другого. И чтобы мы вместе выигрывали дальше.Елизавета Михайлова, участница соревнований
Команды состоят из двух
человек. Сначала они играют одиночные матчи, затем – решающую пару. В финале
сражаются победители каждой подгруппы. В первенстве участвуют теннисисты не
старше 13 лет. В ближайшее время запланированы аналогичные соревнования для
спортсменов до 15 лет.
Кто
играет в одиночку, вторая одиночка, кто из одной команды, он болеет за другого,
и потом они играют пару. Это очень распространено, но на уровне первенства
России мы играем такие турниры. Из разных регионов выбирают одну команду, и мы
едем на первенство России. А тут, получается, что из Республики Башкортостан только
дети, разбитые на команды.Анастасия Галимова, тренер по теннису