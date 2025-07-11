В Башкирии стартовало первенство по большому теннису

В Уфе стартовало командное первенство Башкортостана по большому теннису. Оно проходит на корте центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Соревнования такого формата в республике проводятся впервые.

Их цель – дать возможность спортсменам получить несгорающие очки рейтинга вне зависимости от календаря российского теннисного тура. Участие в турнире принимают семь команд мальчиков и восемь команд девочек.

Командное первенство – это для меня в первый раз, я еще ни разу не играла. С ней буду первый раз играть, первый опыт. Это командное первенство, и мы хотим занять какое-то призовое место, чтобы получить побольше очков и идти дальше.

Дарья Батяйкина, участница соревнований

В одиночном надо больше трудиться. А вот в командном два партнера, и больше надо трудиться и за себя, и за другого. И чтобы мы вместе выигрывали дальше.

Елизавета Михайлова, участница соревнований

Команды состоят из двух человек. Сначала они играют одиночные матчи, затем – решающую пару. В финале сражаются победители каждой подгруппы. В первенстве участвуют теннисисты не старше 13 лет. В ближайшее время запланированы аналогичные соревнования для спортсменов до 15 лет.

Кто играет в одиночку, вторая одиночка, кто из одной команды, он болеет за другого, и потом они играют пару. Это очень распространено, но на уровне первенства России мы играем такие турниры. Из разных регионов выбирают одну команду, и мы едем на первенство России. А тут, получается, что из Республики Башкортостан только дети, разбитые на команды.

Анастасия Галимова, тренер по теннису
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ