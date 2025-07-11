В Башкирии стартовало первенство по большому теннису

Кто играет в одиночку, вторая одиночка, кто из одной команды, он болеет за другого, и потом они играют пару. Это очень распространено, но на уровне первенства России мы играем такие турниры. Из разных регионов выбирают одну команду, и мы едем на первенство России. А тут, получается, что из Республики Башкортостан только дети, разбитые на команды.

Анастасия Галимова, тренер по теннису