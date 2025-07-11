В Башкирии мужчина жестоко расправился со своим знакомым

47-летний житель Башкирии обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, в состоянии алкогольного опьянения мужчина пришёл в дом к знакомому, с которым у него возник конфликт. Из-за личной неприязни он схватил кухонный нож и несколько раз ударил своего оппонента в живот и грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия от обильной потери крови.