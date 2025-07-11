Радий Хабиров провел в Бирске промышленный час

Встреча прошла на площадке компании по производству детских игрушек и товаров спорта, творчества, а также канцелярских принадлежностей. Предприятие было основано в 1988 году, продукция представлена в федеральных сетях и маркетплейсах. В планах реализация инвестпроекта, для этого необходимо новое оборудование.

При реализации этого проекта откроется до 40 рабочих мест. На промчасе с Главой Башкортостана обсудили меры поддержки для производителей игрушек, о сложностях выхода на крупные рынки и контрафакт на полках магазинов. Радий Хабиров отметил, что в республике работают 84 предприятия, которые выпускают безопасную продукцию для детей. Совокупный объём её отгрузки в прошлом году превысил 6 млрд рублей.

Качественные и безопасные игрушки – важная составляющая воспитания молодого поколения – будущего нашей страны. Мы намерены и дальше поддерживать это направление. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан