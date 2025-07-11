В Башкирии в эти выходные усилят контроль за водителями

Предстоящие выходные могут стать самыми аварийными. Об этом говорит многолетняя статистика. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции уже с сегодняшнего дня несут службу в усиленном режиме, а это значит, что будет задействовано максимальное количество личного состава. Согласно анализу, именно в выходные дни наблюдается рост ДТП с тяжкими последствиями.