В Башкирии в эти выходные усилят контроль за водителями

Предстоящие выходные могут стать самыми аварийными. Об этом говорит многолетняя статистика. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции уже с сегодняшнего дня несут службу в усиленном режиме, а это значит, что будет задействовано максимальное количество личного состава. Согласно анализу, именно в выходные дни наблюдается рост ДТП с тяжкими последствиями.

Это связано в первую очередь с массовым выездом за пределы населенных пунктов, а также посещением мест отдыха. Заметно увеличивается трафик транспортного потока на федеральных и региональных автодорогах. Количество экипажей ДПС будет увеличено на аварийно-опасных участках дорог, в местах массового пребывания людей.

Уважаемые участники дорожного движения! Просим вас максимально быть внимательными, строго соблюдать Правила дорожного движения, не превышать скоростной режим, придерживаться предписаний дорожных знаков, пристегиваться ремнем безопасности, перевозить детей в детских креслах, ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Владимир Севастьянов, начальник управления госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан
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