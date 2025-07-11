В Стерлитамаке на реке Белой прошла экологическая акция

Внести свой вклад в чистоту прибрежной зоны мог любой желающий. На берегу реки Белой в Стерлитамаке сегодня провели экологическую акцию. Сотрудники различных предприятий и организаций, волонтёры и школьники привели в порядок территорию бывшей базы отдыха «Дружба».

Заашкадарский микрорайон Стерлитамака, территория заброшенной базы отдыха «Дружба». Когда-то излюбленное место ценителей активного отдыха у реки. Белая и сегодня, особенно в эти жаркие дни, привлекает большое количество горожан. К сожалению, не всегда отдых на природе проходит культурно.

О намерении привести в порядок берег реки Белой около бывшей базы отдыха «Дружба» организаторы экологической акции написали на сайте администрации города. Откликнулись работники градообразующих предприятий и организаций Стерлитамака, волонтёры и школьники.

Экологическая акция прошла в рамках федеральных проектов «Вода России» и «Чистый воздух». Её участники могли не только помочь природе, но и заработать экобаллы, фиксируя свои результаты в «Экотрекере зелёных привычек».

О том, что акция нужна и локация выбрана не случайно, свидетельствует количество собранного мусора. Только за первый час проведения мероприятия сразу несколько десятков мешков.