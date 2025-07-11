В Башкирии растет популярность колледжей

Республика приблизилась к экватору приёмной кампании. Активно набор идёт в колледжи региона. На некоторые специальности конкурс — 20 человек на место. Раньше о таком и не думали, но всё чаще абитуриенты выбирают среднее профессиональное образование. Причина — востребованность профессий и создаваемые хорошие условия для обучения.
Вопрос о предоставлении жилья будущим студентам задает едва ли не половина всех поступающих. В уфимском многопрофильном колледже — настоящий наплыв абитуриентов. Причем многие — из других районов и даже регионов. Привлекает и наличие востребованных специальностей. Например, в модной сейчас сфере айти.
Практические навыки и востребованная профессия — вот то, почему многие всё чаще выбирают колледжи. Как рассказали в УМПК, теперь для гарантированного поступления на бюджет нужны очень высокие баллы.
А вот уфимский медицинский колледж только готовится принять участие в федеральной программе. Впрочем, учебное заведение и без того уникально. Одно из немногих, где образование могут получить слабовидящие или глухие молодые люди, с которыми здесь общаются на понятном для них языке.
Для кого-то важно продолжить семейную династию, в которой несколько поколений медиков. Для людей с ОВЗ зауральский агропромышленный колледж подготовил сразу две специальности: мастер художественных изделий по дереву и швея. Традиционно высокий спрос на сельхознаправления. Всего здесь должны набрать больше 400 человек.
Всего в Башкортостане работают 92 колледжа и порядка 30 их филиалов. Профессиональные учебные заведения дают возможность выпускникам из республики продолжить обучение рядом с домом. За счёт регионального бюджета в прошлом году в порядок привели 15 колледжей. Ежегодно по 500 млн рублей выделяют и на обновление общежитий. Важно, что с этого года действует федеральная программа капремонта. Теперь и СПО — достойная альтернатива высшему образованию.