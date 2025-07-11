В Башкирии растет популярность колледжей

Республика приблизилась к экватору приёмной кампании. Активно набор идёт в колледжи региона. На некоторые специальности конкурс — 20 человек на место. Раньше о таком и не думали, но всё чаще абитуриенты выбирают среднее профессиональное образование. Причина — востребованность профессий и создаваемые хорошие условия для обучения.

Вопрос о предоставлении жилья будущим студентам задает едва ли не половина всех поступающих. В уфимском многопрофильном колледже — настоящий наплыв абитуриентов. Причем многие — из других районов и даже регионов. Привлекает и наличие востребованных специальностей. Например, в модной сейчас сфере айти.

Практические навыки и востребованная профессия — вот то, почему многие всё чаще выбирают колледжи. Как рассказали в УМПК, теперь для гарантированного поступления на бюджет нужны очень высокие баллы.

А вот уфимский медицинский колледж только готовится принять участие в федеральной программе. Впрочем, учебное заведение и без того уникально. Одно из немногих, где образование могут получить слабовидящие или глухие молодые люди, с которыми здесь общаются на понятном для них языке.

Я поступаю в медицинский колледж на специальность по лабораторной диагностике. Здесь есть все условия, в том числе переводчик жестового языка. Что особенно важно для меня. Вадим Козырев, абитуриент /Бирский район/

Для кого-то важно продолжить семейную династию, в которой несколько поколений медиков. Для людей с ОВЗ зауральский агропромышленный колледж подготовил сразу две специальности: мастер художественных изделий по дереву и швея. Традиционно высокий спрос на сельхознаправления. Всего здесь должны набрать больше 400 человек.