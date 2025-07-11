Дартсмены из Башкирии успешно выступили на «Кубке Оружейников»

Алексей Роженцев из Башкортостана стал победителем Всероссийских соревнований «Кубок Оружейников» по дартсу. Они прошли в Ижевске и собрали более 300 спортсменов из 30 регионов нашей страны. Из них порядка 20 атлетов из нашей Республики. Ежегодно на эти соревнования съезжаются сильнейшие спортсмены России.

На пути к победе Алексею пришлось сразиться с мастерами спорта международного класса, но это не помешало уфимцу завоевать золотую награду в одиночном разряде. Также Алексей в паре с Михаилом Судовиковым из Башкортостана стали обладателями бронзы. Кроме того, в копилку нашей Республики бронзовые медали принесли девушки и юноши в командных состязаниях.