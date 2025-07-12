В Уфе ограничат движение на улице Менделеева

В Уфе из-за строительства жилого комплекса временно перекроют часть улицы. Ограничение движения введут на Менделеева.
Группа компаний «СтроиТЭК» начинает строительство нового жилого комплекса в столице республики. С 15 июля текущего года будет ограничено движение по улице Менделеева. Первые 10 дней будет перекрыта одна полоса дороги в сторону ипподрома «Акбузат», следующие 10 дней — в сторону Зеленой рощи.
Хотим проинформировать жителей Уфы, что с 15-го числа на 20 календарных дней будет частичное перекрытие улицы, сначала первая половина, потом вторая половина в рамках технологического присоединения строительной площадки. Работу гарантируем выполнить в установленные сроки с минимальными неудобствами для жителей города.Михаил Ивлев, директор ООО «Капитальное строительство»
Группой компаний «СтроиТЭК» начато строительство нового комплекса в Уфе на ул. Менделеева. Разрешение на строительство получено. Предполагается к строительству жилой дом с тремя секциями на едином стилобате, с двухуровневым подземным паркингом, общая площадь застройки 22 000 кв. м. Будут собственные выходы на Уфимское Ожерелье, Трамплин, горнолыжный склон.Айгуль Сагитова, директор генподрядной организации ООО «АСБ»
Период частичного ограничения до 10 августа включительно. Водителей просят учитывать изменения в организации дорожного движения и заранее планировать маршруты поездок во избежание пробок.