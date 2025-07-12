В Уфе ограничат движение на улице Менделеева

Хотим проинформировать жителей Уфы, что с 15-го числа на 20 календарных дней будет частичное перекрытие улицы, сначала первая половина, потом вторая половина в рамках технологического присоединения строительной площадки. Работу гарантируем выполнить в установленные сроки с минимальными неудобствами для жителей города.

Михаил Ивлев, директор ООО «Капитальное строительство»