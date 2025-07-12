В Уфе проверили наличие кондиционеров в автобусах

С приходом жары жители Уфы начали массово жаловаться на отсутствие кондиционеров в общественном транспорте столицы.
Представители министерства транспорта Башкирии совершили проверки автобусов крупных перевозчиков – «Башавтотранс» и «Автомиг». В транспорте без кондиционеров без проблем должны открываться окна или люки.
11 июля на линии вышли 554 автобуса «Башавтотранса». Из них у 290 имелись сплит-системы от производителя. У «Автомига» все 68 автобусов были оснащены климат-контролем.
Фото: министерство транспорта РБ.