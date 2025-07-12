В Уфе проверили наличие кондиционеров в автобусах

С приходом жары жители Уфы начали массово жаловаться на отсутствие кондиционеров в общественном транспорте столицы.

Фото №1 - В Уфе проверили наличие кондиционеров в автобусах

Представители министерства транспорта Башкирии совершили проверки автобусов крупных перевозчиков – «Башавтотранс» и «Автомиг». В транспорте без кондиционеров без проблем должны открываться окна или люки.

11 июля на линии вышли 554 автобуса «Башавтотранса». Из них у 290 имелись сплит-системы от производителя. У «Автомига» все 68 автобусов были оснащены климат-контролем.

Тем не менее, на маршрутах частного перевозчика были обнаружены нарушения. Обещано в ближайшее время устранить их, проведя химчистку салонов и настроив системы кондиционирования.

Руслан Гарипов, заместитель министра транспорта 

Фото: министерство транспорта РБ. 

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