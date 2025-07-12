В Башкирии за один день утонули пять человек

В Госкомитете Башкирии по ЧС поделились печальной статистикой. За минувшую пятницу на водоёмах республики погибли 5 человек.
В Белорецке 52-летний мужчина отдыхал в компании друзей и алкоголя. Он отправился переплыть городской пруд на спор, но до берега не добрался.
В Бирске 65-летний местный житель отдыхал с семьёй на озере Подворном. Он тоже употреблял алкоголь. Мужчина прыгнул с понтонного моста и больше не вынырнул.
На реке Белой в Бураевском районе утонули 40-летний мужчина и его 13-летняя племянница. Они приехали в гости и отдыхали на диком пляже. Свидетель услышал крики и побежал на помощь, но спасать уже было некого.
26-летний житель Давлекановского района утонул в пруду, плавая в запрещённом для купания месте.
Спасатели просят ни в коем случае не пренебрегать простыми правилами безопасности на воде.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.