Жители Башкирии продолжают теряться в лесах, полях и на воде

В минувшую пятницу, 11 июля, в службу спасения Башкирии поступило несколько сообщений о пропаже людей.

Фото №1 - Жители Башкирии продолжают теряться в лесах, полях и на воде

Так, в Чебыково Караидельского района 14-летний внук местного жителя приехал к дедушке в гости, взял утром лодку и пропал без связи, вернулся самостоятельно только к вечеру.

В Тепляках Бураевского района 4-летний мальчик ушёл гулять и пропал. Его обнаружили очевидцы и благополучно привели к полицейским.

В Брише Белорецкого района рабочие пилили лес и заметили пропажу товарища. Мужчину обнаружил очевидец.

Житель Загитяка Туймазинского района отправился на велосипеде за травой и заблудился в лесу. Он смог найти дорогу домой самостоятельно.

Под Уфой две дачницы отправились за грибами и потерялись. Они тоже смогли вернуться самостоятельно и без последствий.

Призываем быть осторожными во время прогулок на природе. Если отправляетесь в лес или другие удаленные места, обязательно сообщите близким о своих планах и возьмите с собой средства связи.

представители Госкомитета РБ по ЧС 
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