Жители Башкирии продолжают теряться в лесах, полях и на воде

В минувшую пятницу, 11 июля, в службу спасения Башкирии поступило несколько сообщений о пропаже людей.
Так, в Чебыково Караидельского района 14-летний внук местного жителя приехал к дедушке в гости, взял утром лодку и пропал без связи, вернулся самостоятельно только к вечеру.
В Тепляках Бураевского района 4-летний мальчик ушёл гулять и пропал. Его обнаружили очевидцы и благополучно привели к полицейским.
В Брише Белорецкого района рабочие пилили лес и заметили пропажу товарища. Мужчину обнаружил очевидец.
Житель Загитяка Туймазинского района отправился на велосипеде за травой и заблудился в лесу. Он смог найти дорогу домой самостоятельно.
Под Уфой две дачницы отправились за грибами и потерялись. Они тоже смогли вернуться самостоятельно и без последствий.