Девушка из Башкирии представит России на конкурсе красоты в Индии

19-летняя модель Алина Ф. представит Башкирию на престижном Международном конкурсе красоты MISS GLAM WORLD-2025. Он пройдёт в Индии с 11 по 17 июля.

Алина – победительница конкурсов «Краса Башкортостана-2023» и «Мисс Уфа-2024». Девушка только закончила 1 курс одного из уфимских университетов. Она является тренером по художественной гимнастке и хорошо владеет английским, испанским и арабскими языками.