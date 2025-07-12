В Уфе подростки избили двух детей с аутизмом

Прокуратура Уфы в ходе мониторинга социальных сетей выявила факт избиения детей.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Калининском районе столицы компания подростков избила двух детей с аутизмом, которые выгуливали собаку. Инцидент произошёл на детской площадке.
Прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего и установит личности хулиганов. Также ведомство оценит работу должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и родителей. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.