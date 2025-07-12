В Уфе пять подростков лишились мотоциклов

Инспекторы вызывали родителей и составляли протокол. Все подростки ездили на мотоциклах без прав. Права на управление мототранспортом выдаются с 18 лет. За вождение без удостоверения полагается штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей в зависимости от мощности двигателя. Родителям за предоставление транспорта несовершеннолетним придётся заплатить по 30 тысяч рублей. Кроме того, материалы на них уйдут в комиссии по делам несовершеннолетним. Весь транспорт помещен на специализированную стоянку, где будет находиться до завершения разбирательств и выплат всех штрафов.