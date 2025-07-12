Спасатели Башкирии проверили дикие пляжи

Специалисты МЧС в Башкирии провели проверки в местах, где установлены аншлаги «Купаться запрещено». Патрулирование пляжей прошло в рамках рейдов.
Спасатели напомнили, что за отдых в необорудованных местах можно получить штраф. Размер наказания составляет от 3 до 4 тысяч рублей.
Представители профильных ведомств в рамках месячника безопасности людей на водных объектах провели беседы с детьми в оздоровительном лагере «Горный воздух» в Мелеузовском районе и военно-спортивном лагере в Белорецком районе. Спасатели рассказали детям об основных правилах безопасности при отдыхе на воде. Подробно разъяснили, чем опасно купание в необорудованных местах и как происходит утопление, показали приемы и способы самоспасения.
Фото: МЧС по РБ.