Спасатели Башкирии проверили дикие пляжи

Представители профильных ведомств в рамках месячника безопасности людей на водных объектах провели беседы с детьми в оздоровительном лагере «Горный воздух» в Мелеузовском районе и военно-спортивном лагере в Белорецком районе. Спасатели рассказали детям об основных правилах безопасности при отдыхе на воде. Подробно разъяснили, чем опасно купание в необорудованных местах и как происходит утопление, показали приемы и способы самоспасения.